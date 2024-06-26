Фестиваль «Причал» пройдет в новой локации

Музыкальный фестиваль «Причал» в 2024 году ждут изменения. Событие пройдет в новом формате и в новой локации, рассказали в оргкомитете.

«Причал» пройдет 27 июля на новой набережной Камы в Закамске. На фестивале задействуют все ярусы пространства: будут работать музыкальная площадка, зона для детей, мастер-классов и еды. На сцене выступят молодые исполнители, организаторы начали конкурсный отбор среди групп и певцов. В программе появится новые музыкальные и фестивальные форматы.

В прошлом году фестиваль «Причал» проходил на Пермской судоверфи. В 2023-м он был посвящен 300-летию города.

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