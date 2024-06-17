Диджеи, пинг-понг и мастер-классы: в конце июня пройдет «Ночь на улице»

На берегу Камы, на территории пространства «Берег», 29 июня пройдет благотворительный фестиваль «Ночь на улице» (6+). Его во второй раз проведет организация «Территория передышки».

Программа пока формируется, но уже известно точно, что будут выступать группы «Ой, колется», Hard lux, Papa Karlo, «Никого не стало» и диджеи Klassen, Catrin, Chekma. Также в рамках «Ночи на улице» пермские рестораны организуют фуд-зоны и место для игры пинг-понг. Гости смогут покататься на сапах, послушать лекции о самостоятельной организации мероприятий, созависимые отношения, моду, посетить мастер-классы по dancehall или по декору из половинок кокоса. Также на фестивале будет работать Живая библиотека, где можно познакомиться с работой Территории передышки изнутри, пообщавшись с сотрудниками, клиентами, партнерами и волонтерами организации.

«Мы проводим фестиваль уже во второй раз. В прошлом году он проходил на городском пляже и собрал около 500 пермяков. В этом году мы планируем собрать на фестивале еще больше людей, и показать, что благотворительность – это не скучно. Мы хотим, чтобы “ночь на улице” была только названием фестиваля, а не социальной проблемой. Ведь до сих пор есть те, кому приходится проводить ночь на улице, а не дома», – рассказывают организаторы фестиваля. Все площадки «Ночи на улице» – благотворительные, часть собранных на фестивале средств пойдет на работу проектов «Территории передышки».

Кстати! Создатель «Территории передышки» Анна Фадеева в этом году номинирована на премию топ-30 в категории «Социальные проекты». Голосование пройдет до 1 июля.

Напомним, совсем скоро в Перми начнется Дягилевский фестиваль. В рамках события на территории завода пройдет спектакль-променад.

Информационный обзор редакции.