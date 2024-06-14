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Музыка

Дягилевский фестиваль покажет спектакль-променад на территории завода

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

24 июня в рамках Дягилевского фестиваля-2024 пройдет специальное событие – музыкальный спектакль-променад «Голос завода» (18+). Его действие развернется на территории промышленной площадки предприятия «Сибур-Химпром».

Постановку создал лауреат премии «Золотая маска», режиссер Михаил Патласов. В основе его сюжета — диалог «инженера» и «художника», взгляды которых могут кардинально различаться. Зрители в сопровождении артистов ТЮЗа будут путешествовать по заводу и исследовать, как искусство и производство взаимодействуют друг с другом.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, в произведении электронная музыка сочетается с живыми инструментами и пением. Авторы проекта специально записывали звуки завода: гул насосов и компрессоров, скрежет и рев двигателей, разговоры инженеров и специалистов. «Раньше заводы воспринимались как что-то старое, серое. Сегодня благодаря таким культурным коллаборациям все больше людей могут увидеть, что современное промышленное предприятие — это безопасный технологичный объект, который может стать уникальной творческой площадкой для людей, открытых искусству», — рассказал режиссер Михаил Патласов.

Напомним, Дягилевский фестиваль-2024 пройдет в Перми с 20 по 29 июня. Главные события – три оперные премьеры, в программе также симфонические концерты, спектакли и перформансы. О том, что обязательно нужно посмотреть на фестивале в этом году, мы рассказывали здесь.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края.

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