Салют, парад трамваев, диджей-сеты и Саруханов: известна программа Дня города

Стала известна программа Дня города Перми в 2024 году. Ее опубликовала пресс-служба городской администрации. Праздничные мероприятия традиционно начнутся накануне – 11 июня в 23:00 в сквере им. Татищева, там будут работать интерактивные площадки.

12 июня в 11:00 на Аллее доблести и славы установят памятные плиты. Они посвящены первооткрывателю нефти на Урале Павлу Преображенскому, композитору Евгению Крылатову, драматургу Виктору Астафьеву, директору Мотовилихинских заводов Виктору Лебедеву, баскетболисту Сергею Белову, а также Пермскому музыкальному колледжу, который отмечает свое 100-летие.

В 12:00 на Петропавловской пройдет парад трамваев, посвященный 95-летию запуска первого вагона в городе. Это будут служебные и пассажирские трамваи разных лет – можно будет увидеть, как менялся городской электротранспорт.

Центральные площадки празднования Дня Перми в 2024 году – эспланада и набережная Камы. Главная сцена будет расположена перед зданием Заксобрания. В 11:30 начнется праздничный концерт «Мы одна семья!». Он будет состоять из разных тематических блоков. Выступят творческие семьи, а также профессиональные артисты из Перми и Екатеринбурга. Почти 500 вокалистов будут исполнять известные песни Евгения Крылатова, а вечером на сцену выйдут музыкальные группы. В 21:00 пройдет концерт певца Игоря Саруханова. В центральном квартале эспланады будет работать еще одна сцена – Фестивальная. В 12:30 выступят детские творческие коллективы, а с 17:00 до 21:00 сыграют свои сеты пермские диджеи.

С 12:00 на набережной Камы также пройдут интерактивные программы. Кроме мероприятий, которые пройдут в центре Перми, в районах запланированы разнообразные спортивные мероприятия, тематические выставки, акции, праздничные концерты, квесты, квизы, краеведческие мероприятия, медиа-мероприятия в рамках проекта «Социальный кинозал» и флешмобы.

В 23:30 завершит День Перми в 2024 году праздничный семиминутный салют. Его запустят с территории городского пляжа, а наблюдать за ним можно будет с левого берега Камы.

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