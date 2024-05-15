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Известно, какие памятные плиты установят на эспланаде

Центр развития туризма Пермского края

На Аллее Доблести и Славы на городской эспланаде установят пять гранитных плит. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации города Перми.

На Аллее Славы появятся плиты в честь первооткрывателя нефти и калийных руд на Урале Павла Преображенского, директора Мотовилихинских заводов и Почетного гражданина Перми Виктора Лебедева, писателя-фронтовика и эссеиста Виктора Астафьева, именитого игрока баскетбола 20 века Сергея Белова.

На Исторической Алее установят плиту в честь открытия в 1924 году Мотовилихинского музыкального инструкторско-педагогического техникума. Сейчас это Пермский музыкальный колледж.

Напомним, закладка памятных плит в Перми ведется с 2008 года. 12 июня, в честь 285-летия города, на городской эспланаде появилась Аллея Доблести и Славы. Она делится на три блока: Историческая Аллея, Аллея Славы и Аллея труда.

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