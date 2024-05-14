В окрестностях Кунгура пройдет фестиваль воздухоплавания

Объявлена дата проведения фестиваля воздухоплавания в Кунгурском районе в 2024 году. Его анонсировали в телеграм-канале официального туристического портала Пермского края.

Фестиваль «ПРОНЕБО» будет проходить в деревне Теплая Кунгурского района с 12 по 14 июля. Лагерь будет разделен на пять зон, олицетворяющих воду, огонь, землю, воздух, а также творчество – главную стихию человечества. Основной фестивальный день – 13 июля. В программе: полеты на аэростатах на 15 метров над землей (запланированы на 12, 13 и 14 июля), «танец слонов», мастер-класс по изготовлению воздушного змея и самобытных сувениров, уличные игры, отличная музыка и лазерное шоу.

Напомним, фестиваль «ПРОНЕБО» впервые состоялся в 2023 году. Он пришел на смену «Небесной ярмарки», которую проводила в окрестностях Кунгура федерация воздухоплавания. В 2023 году сменились организаторы, а из фестиваля убрали спортивную составляющую – соревнования аэростатов. Федерация воздухоплавания в свою очередь в 2024 году проведет рок-фестиваль «Небеска», он также пройдет в Кунгурском районе.

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