Номинанты «Золотой маски» сезона 2025/26:

«Царская невеста» (16+) Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского («Опера»)

«Жизель» (12+) Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского («Классический балет»)

«Поэма странствий» (12+) театра «Балет Евгения Панфилова («Современный танец»)

«Тевье-молочник» (12+) Пермского театра «У Моста» («Драматический театр. Малая форма»)

Всего в конкурсном списке «Золотой маски» 20 спектаклей из Москвы, 10 из Санкт-Петербурга и 40 из других регионов страны. Победителей будут определять по итогам фестивальных показов для членов жюри. Награждение победителей премии запланировано в 2027 году в Челябинске.

Еще сотни спектаклей получили статус дипломантов сезона. В их числе «Вольный стрелок» (16+) и «Служанка-госпожа» (12+) Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского. Эти работы отметили эксперты премии «Золотая маска», но в дальнейшие конкурсные состязания они не попали.

Информационный обзор редакции.