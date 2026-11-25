Опубликован список номинантов премии «Золотая маска» по итогам сезона 2025/26. В их числе четыре спектакля пермских театров. Они продолжат участие в конкурсном цикле фестиваля.
Номинанты «Золотой маски» сезона 2025/26:
- «Царская невеста» (16+) Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского («Опера»)
- «Жизель» (12+) Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского («Классический балет»)
- «Поэма странствий» (12+) театра «Балет Евгения Панфилова («Современный танец»)
- «Тевье-молочник» (12+) Пермского театра «У Моста» («Драматический театр. Малая форма»)
Всего в конкурсном списке «Золотой маски» 20 спектаклей из Москвы, 10 из Санкт-Петербурга и 40 из других регионов страны. Победителей будут определять по итогам фестивальных показов для членов жюри. Награждение победителей премии запланировано в 2027 году в Челябинске.
Еще сотни спектаклей получили статус дипломантов сезона. В их числе «Вольный стрелок» (16+) и «Служанка-госпожа» (12+) Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского. Эти работы отметили эксперты премии «Золотая маска», но в дальнейшие конкурсные состязания они не попали.
Информационный обзор редакции.
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