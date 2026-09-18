Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

В список номинантов на «Золотую маску» попали шесть спектаклей: от «Вольного стрелка» до «Лимба»

Пять пермских театров стали номинантами XXXIII Национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам сезона 2025/26. Организаторы опубликовали список конкурсантов.

«Вольный стрелок» Пермского театра оперы и балета
Никита Чунтомов

«Вольный стрелок» Пермского театра оперы и балета

«Время женщин» Лысьвенского театра драмы
Игорь Мелехов

«Время женщин» Лысьвенского театра драмы

«Поэма странствий» театра «Балет Панфилова»
Никита Чунтомов

«Поэма странствий» театра «Балет Панфилова»

В лонг-лист «Золотой маски» вошли шесть спектаклей из театров Пермского края. В номинации «Опера» представлены два проекта Пермского театра оперы и балета: «Царская невеста» (16+) Николая Римского-Корсакова режиссера Андрея Прикотенко и «Вольный стрелок» (16+) Карла Марии фон Вебера в постановке Антона Фёдорова.

На победу в номинации «Современный танец» претендуют Театр-Театр с «Лимбом» (12+) в хореографии Константина Кейхеля и театр «Балет Евгения Панфилова» с «Поэмой странствий» (12+), которую поставил Игорь Киров. «Классический танец» представлен обновленным балетом «Жизель» (12+) от Алексея Мирошниченко. В номинации «Драматический театр/Большая форма» значится спектакль Лысьвенского театра драмы «Время женщин» (16+) в режиссуре Дмитрия Акимова.

В этом году спектакли, номинированные на «Золотую маску», будут проходить отбор в два этапа. Сначала видеоспектакли оценивает экспертный совет, формирую лонглист. Кроткий список составляют уже после просмотра в самих театрах.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: