В список номинантов на «Золотую маску» попали шесть спектаклей: от «Вольного стрелка» до «Лимба»

В лонг-лист «Золотой маски» вошли шесть спектаклей из театров Пермского края. В номинации «Опера» представлены два проекта Пермского театра оперы и балета: «Царская невеста» (16+) Николая Римского-Корсакова режиссера Андрея Прикотенко и «Вольный стрелок» (16+) Карла Марии фон Вебера в постановке Антона Фёдорова.

На победу в номинации «Современный танец» претендуют Театр-Театр с «Лимбом» (12+) в хореографии Константина Кейхеля и театр «Балет Евгения Панфилова» с «Поэмой странствий» (12+), которую поставил Игорь Киров. «Классический танец» представлен обновленным балетом «Жизель» (12+) от Алексея Мирошниченко. В номинации «Драматический театр/Большая форма» значится спектакль Лысьвенского театра драмы «Время женщин» (16+) в режиссуре Дмитрия Акимова.

В этом году спектакли, номинированные на «Золотую маску», будут проходить отбор в два этапа. Сначала видеоспектакли оценивает экспертный совет, формирую лонглист. Кроткий список составляют уже после просмотра в самих театрах.

Информационный обзор редакции.