Межграничное пространство: куратор проекта «МузейТеатр» Илья Кухаренко рассказал, почему объединил две, казалось бы, противоположные институции

Форум-фестиваль «МузейТеатр» завершился в Перми серией показов междисциплинарных спектаклей. Большой проект, получивший поддержку Фонда Потанина, объединил театры и музеи из малых городов России: вместе на основе общих методологий они создавали свои уникальные постановки.
Илья Кухаренко
Куратором проекта выступил театральный критик и драматург Илья Кухаренко. Он отметил, что современный театр и современный музей сейчас, если смотреть на них с точки зрения инструментов, уже не так не похожи друг на друга, как было ранее. «В нашем представлении это противоположные друг другу институции. Музей ищет вечность, консервируя ее, театр — мгновение. У них даже разные горизонты планирования. У музея все расписано на много лет вперед, а театр может выпустить премьеру в очень сжатые сроки. Но и тот и другой уже давно вышли за свои границы», — объяснил Илья Кухаренко.
Сейчас театры находятся далеко за пределами своих мизансцен, музеи тоже вышли в город «за границы своих коробочек». И те и другие строят драматургию переходов из пространства в пространство, работают с документальными источниками и активно используют мультимедиа. Но музей в данном контексте все же стоит впереди. «Мы хотели, чтобы театр пришел в музей, посмотрел на коллекцию и фонды, выбрал ту историю, которую в музее трудно рассказать традиционно полными методами экспонирования», — отметил Илья Кухаренко.
В рамках проекта было создано пять спектаклей:
- «Грань города N. Анна» (12+) режиссера Дениса Бокурадзе: Музей истории города Новокуйбышевска и Государственный драматический театр «Грань»;
- «Витрувианский человек» (16+) режиссера Филиппа Гуревича: Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» и Тамбовский драматический театр;
- «Максим Дмитриев. Хроникер» (16+) режиссера Михаила Патласова: Нижневартовский краеведческий музей имени Т.Д. Шуваева и Городской драматический театр;
- «Температура плавления» (16+) режиссера Бориса Павловича: Мемориально-литературный музей имени А.П. Бондина и Новый молодежный театр Нижнего Тагила;
- «Фабрика фарфоровых воспоминаний» (12+) режиссера Полины Кардымон: Новгородский академический театр драмы имени Ф.М. Достоевского и Государственный музея художественной культуры Новгородской земли.
По словам Ильи Кухаренко, то, что финальные показы проекта были представлены в Перми, не случайно. «Город в этом отношении очень прокаченный: здесь уже случились подобные спектакли, в которых музеи объединились с театрами. Здесь есть публика, которая готова смотреть такие спектакли», — отметил куратор проекта «МузейТеатр».
Большинство из представленных спектаклей продолжат идти на тех площадках, где были созданы. «Мы уже точно знаем о планах сохранить постановки минимум до конца сезона, а где-то есть готовность и театра, и музея оставить проекты в постоянном репертуаре, — объяснил Илья Кухаренко. — Мы же сейчас находимся на финальной стадии, сами внутри себя еще устроим разбор полетов, и тогда станет понятно, будет ли развиваться этот проект дальше и если да, то в каком направлении».
Информационный обзор редакции.
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