Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

Межграничное пространство: куратор проекта «МузейТеатр» Илья Кухаренко рассказал, почему объединил две, казалось бы, противоположные институции

Форум-фестиваль «МузейТеатр» завершился в Перми серией показов междисциплинарных спектаклей. Большой проект, получивший поддержку Фонда Потанина, объединил театры и музеи из малых городов России: вместе на основе общих методологий они создавали свои уникальные постановки.

Илья Кухаренко
Пресс-служба проекта «МузейТеатр»

Илья Кухаренко

Куратором проекта выступил театральный критик и драматург Илья Кухаренко. Он отметил, что современный театр и современный музей сейчас, если смотреть на них с точки зрения инструментов, уже не так не похожи друг на друга, как было ранее. «В нашем представлении это противоположные друг другу институции. Музей ищет вечность, консервируя ее, театр — мгновение. У них даже разные горизонты планирования. У музея все расписано на много лет вперед, а театр может выпустить премьеру в очень сжатые сроки. Но и тот и другой уже давно вышли за свои границы», — объяснил Илья Кухаренко.

Сейчас театры находятся далеко за пределами своих мизансцен, музеи тоже вышли в город «за границы своих коробочек». И те и другие строят драматургию переходов из пространства в пространство, работают с документальными источниками и активно используют мультимедиа. Но музей в данном контексте все же стоит впереди. «Мы хотели, чтобы театр пришел в музей, посмотрел на коллекцию и фонды, выбрал ту историю, которую в музее трудно рассказать традиционно полными методами экспонирования», — отметил Илья Кухаренко.

В рамках проекта было создано пять спектаклей:

  • «Грань города N. Анна» (12+) режиссера Дениса Бокурадзе: Музей истории города Новокуйбышевска и Государственный драматический театр «Грань»;
  • «Витрувианский человек» (16+) режиссера Филиппа Гуревича: Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» и Тамбовский драматический театр;
  • «Максим Дмитриев. Хроникер» (16+) режиссера Михаила Патласова: Нижневартовский краеведческий музей имени Т.Д. Шуваева и Городской драматический театр;
  • «Температура плавления» (16+) режиссера Бориса Павловича: Мемориально-литературный музей имени А.П. Бондина и Новый молодежный театр Нижнего Тагила;
  •  «Фабрика фарфоровых воспоминаний» (12+) режиссера Полины Кардымон: Новгородский академический театр драмы имени Ф.М. Достоевского и Государственный музея художественной культуры Новгородской земли.
Фабрика фарфоровых воспоминаний»
Сергей Гриднев

Фабрика фарфоровых воспоминаний»

«Температура плавления»
Александр Подмазов

«Температура плавления»

«Максим Дмитриев. Хроникер»
Лариса Ветрова

«Максим Дмитриев. Хроникер»

«Грань города N. Анна»
Алексей Кравченко

«Грань города N. Анна»

«Витрувианский Человек»
Богдан Тарасов

«Витрувианский Человек»

По словам Ильи Кухаренко, то, что финальные показы проекта были представлены в Перми, не случайно. «Город в этом отношении очень прокаченный: здесь уже случились подобные спектакли, в которых музеи объединились с театрами. Здесь есть публика, которая готова смотреть такие спектакли», — отметил куратор проекта «МузейТеатр».

Большинство из представленных спектаклей продолжат идти на тех площадках, где были созданы. «Мы уже точно знаем о планах сохранить постановки минимум до конца сезона, а где-то есть готовность и театра, и музея оставить проекты в постоянном репертуаре, — объяснил Илья Кухаренко. — Мы же сейчас находимся на финальной стадии, сами внутри себя еще устроим разбор полетов, и тогда станет понятно, будет ли развиваться этот проект дальше и если да, то в каком направлении».

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: