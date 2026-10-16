Межграничное пространство: куратор проекта «МузейТеатр» Илья Кухаренко рассказал, почему объединил две, казалось бы, противоположные институции

Куратором проекта выступил театральный критик и драматург Илья Кухаренко. Он отметил, что современный театр и современный музей сейчас, если смотреть на них с точки зрения инструментов, уже не так не похожи друг на друга, как было ранее. «В нашем представлении это противоположные друг другу институции. Музей ищет вечность, консервируя ее, театр — мгновение. У них даже разные горизонты планирования. У музея все расписано на много лет вперед, а театр может выпустить премьеру в очень сжатые сроки. Но и тот и другой уже давно вышли за свои границы», — объяснил Илья Кухаренко.

Сейчас театры находятся далеко за пределами своих мизансцен, музеи тоже вышли в город «за границы своих коробочек». И те и другие строят драматургию переходов из пространства в пространство, работают с документальными источниками и активно используют мультимедиа. Но музей в данном контексте все же стоит впереди. «Мы хотели, чтобы театр пришел в музей, посмотрел на коллекцию и фонды, выбрал ту историю, которую в музее трудно рассказать традиционно полными методами экспонирования», — отметил Илья Кухаренко.

В рамках проекта было создано пять спектаклей: