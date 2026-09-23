Размышление о судьбе ученого, «Витрувианский человек», история нижегородского фотографа: рассказываем, какие спектакли покажут на форуме-фестивале «МузейТеатр»

Куратором междисциплинарного проекта стал театровед и драматург Илья Кухаренко. «МузейТеатр» рассматривает сценические практики как способ осмысления культурного наследия, локальной истории и современного опыта, а музей — как пространство открытого и живого диалога. В рамках форума-фестиваля в Перми представят работы, в основе которых локальные истории, архивные материалы и музейные коллекции, переосмысленные средствами современного театра.

Спектакль «Грань города N. Анна» (12+) режиссера Денис Бокурадзе — совместная работа Музея истории города Новокуйбышевска и Государственного драматического театра «Грань». В основе пьесы лежит история Анны Сергеевны Федотовой, которая в 1950 году приехала из Москвы в Новокуйбышевск, чтобы возглавить еще не существующий завод. «Грань города N. Анна» представят в Малом театральном зале Завода Шпагина.

Видеоверсию «Витрувианского человека» (16+) режиссера Филиппа Гуревича покажут в Большом зале Пермской художественной галереи. Коллаборация Музейного комплекса «Усадьба Асеевых» и Тамбовского драматического театра — это размышление о судьбе ученого Александра Леонидовича Чижевского и о хрупком балансе между верой в могущество человеческого разума и безжалостным механизмом эпохи.