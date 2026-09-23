Размышление о судьбе ученого, «Витрувианский человек», история нижегородского фотографа: рассказываем, какие спектакли покажут на форуме-фестивале «МузейТеатр»

Появилась программа форума-фестиваля «МузейТеатр», который пройдет в Перми с 12 по 16 октября. Проект продолжает Theatrum, стартовавший в 2019 году: он тоже основан на взаимодействии театральных и музейных практик.
«Витрувианский человек»
Куратором междисциплинарного проекта стал театровед и драматург Илья Кухаренко. «МузейТеатр» рассматривает сценические практики как способ осмысления культурного наследия, локальной истории и современного опыта, а музей — как пространство открытого и живого диалога. В рамках форума-фестиваля в Перми представят работы, в основе которых локальные истории, архивные материалы и музейные коллекции, переосмысленные средствами современного театра.
Спектакль «Грань города N. Анна» (12+) режиссера Денис Бокурадзе — совместная работа Музея истории города Новокуйбышевска и Государственного драматического театра «Грань». В основе пьесы лежит история Анны Сергеевны Федотовой, которая в 1950 году приехала из Москвы в Новокуйбышевск, чтобы возглавить еще не существующий завод. «Грань города N. Анна» представят в Малом театральном зале Завода Шпагина.
Видеоверсию «Витрувианского человека» (16+) режиссера Филиппа Гуревича покажут в Большом зале Пермской художественной галереи. Коллаборация Музейного комплекса «Усадьба Асеевых» и Тамбовского драматического театра — это размышление о судьбе ученого Александра Леонидовича Чижевского и о хрупком балансе между верой в могущество человеческого разума и безжалостным механизмом эпохи.
«Температура плавления»
Спектакль «Максим Дмитриев. Хроникер» (16+) поставил режиссер Михаил Патласов, а пьесу для него написала драматург Анастасия Букреева. Максим Петрович Дмитриев был известным нижегородским фотографом, который оставил потомкам впечатляющую летопись русской жизни конца XIX — первой половины XX века. Совместный проект Нижневартовского краеведческого музея имени Т.Д. Шуваева и Городского драматического театра представят на Малой сцене Пермского театра юного зрителя.
На площадке Дома Мешкова развернется действие постановки «Температура плавления» (16+) режиссера Бориса Павловича. В ее основу легли фрагменты произведений писателя Алексея Бондина и тексты современных жителей Нижнего Тагила о себе, родителях и заводе, написанные в рамках лаборатории драматургии. Спектакль создан Мемориально-литературным музеем имени А.П. Бондина и Новым молодежным театром Нижнего Тагила.
В рамках форума-фестиваля в Перми представят проект режиссера Полины Кардымон «Фабрика фарфоровых воспоминаний» (12+). По техническим причинам его нельзя показать в сценическом формате, поэтому работающая над ним команда расскажет, как создавалась постановка. Она посвящена делу и судьбе известного новгородского фарфорозаводчика Ивана Кузнецова: это совместный проект Новгородского академического театра драмы имени Ф.М. Достоевского и Государственного музея художественной культуры Новгородской земли.
Информационный обзор редакции.
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