Фестиваль «Пермская Фантасмагория» завершился: рассказываем, кто взял Гран-при, приз за лучшую сценографию и специальные награды

Конкурсную программу оценивало жюри — известные театроведы, театральные критики и режиссеры. Среди них эксперты и члены жюри Национальной театральной премии «Золотая Маска»: Виктор Шрайман, Александр Вислов, Наталья Витвицкая, Ольга Галахова, Дина Давлетшина, Евгений Ланцов, Владимир Спешков и Карен Нерсисян.

Кроме конкурсных показов, программа фестиваля «Пермская Фантасмагория» включала творческие встречи, обсуждения и пресс-подходы с участием театров и журналистов из Москвы, Санкт-Петербурга и Минска. Виктор Шрайман, председатель жюри, режиссер и театральный педагог провел тренинг по Системе Константина Станиславского, а Наталья Витвицкая рассказала про московский театр Студия Театрального Искусства и методику работы режиссера Сергея Женовача.

Информационный обзор редакции.