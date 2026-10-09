Фестиваль «Пермская Фантасмагория» завершился: рассказываем, кто взял Гран-при, приз за лучшую сценографию и специальные награды

В Перми завершился второй Международный фестиваль «Пермская Фантасмагория». Большое театральное событие объединило 23 спектакля из Ирана, Японии, Беларуси, Узбекистана и России. Показы проходили на двух площадках — в театре «У Моста» и театре кукол. Начало фестиваля ознаменовало театральное шествие по городским улицам.
Гран-при «Пермской Фантасмагории» в номинации «Лучший спектакль» получил «Тевье-молочник (Поминальная молитва)» (12+) театра «У Моста» в режиссуре и сценографии Сергея Федотова.
Лауреаты фестиваля «Пермская Фантасмагория»:
- Лучшая режиссура: Сергей Федотов за спектакли «Ирландский герой — гордость Запада» (16+) и «Тевье-молочник (Поминальная молитва)» (театр «У Моста»);
- Лучшая женская роль: Мария Новиченко за роль Голды в спектакле «Тевье-молочник (Поминальная молитва)» (театр «У Моста»);
- Лучшая мужская роль: Илья Бабошин за роль Бекинэ в спектакле «Мачеха Саманишвили» (12+)(театр «У Моста»);
- Лучшая женская роль второго плана: Анна Кутняк за роль Лауры в спектакле «Эва скучает без путешествий» (16+) (Театр «Школа драматического искусства» из Москвы);
- Лучшая мужская роль второго плана: Валерий Митин за роль Старика Мехоуна в спектакле «Ирландский герой — гордость Запада» (театр «У Моста»);
- Лучшая сценография: Татьяна Нерсисян, «Маленькие трагедии» (16+) (Пермский театр кукол)
- Лучшая сценография: Елена Гаева, «Егорушкины птицы» (16+) (Новый Художественный театр из Челябинска);
- Лучший актерский ансамбль: актеры спектакля «Гульчачак» (12+) режиссера Булата Гатауллина (Казанский татарский театр юного зрителя им. Г. Кариева);
- Лучшее музыкальное оформление: Митя Мульков за спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» (16+) (Молодежный театр «Ангажемент» им. В.С. Загоруйко из Тюмени).
Специальные призы жюри:
- Хосейн Нуршарг за роль в спектакле «Приехавший из Тегерана» (12+) режиссера Али Шамса (Иран);
- Анастасия Муратова за роль Арины Петровны Головлевой в спектакле «Головлевы» (16+) (театр «У Моста»);
- Ильназ Яруллин за роль Степана Головлева в спектакле «Головлевы» (театр «У Моста»);
- Алексей Шутов за роль Мужика в спектакле «Ехай!» (12+) в режиссуре Тамары Суфрунковой (Камерный драматический театр из Беларуси);
- Рустам Фазылов за роль Собакевича в спектакле «Мертвые души» (12+) в постановке Равиля Хакимова («Наш театр» из Салавата);
- Молодежный театр Узбекистана (Ташкент) за сценическое повествование о трагических уроках истории в спектакле «Клятва» (16+) в режиссуре Александра Гамирова;
- Владимир Ильин — «За выдающийся вклад в развитие российского театра» (театр «У Моста»).
Конкурсную программу оценивало жюри — известные театроведы, театральные критики и режиссеры. Среди них эксперты и члены жюри Национальной театральной премии «Золотая Маска»: Виктор Шрайман, Александр Вислов, Наталья Витвицкая, Ольга Галахова, Дина Давлетшина, Евгений Ланцов, Владимир Спешков и Карен Нерсисян.
Кроме конкурсных показов, программа фестиваля «Пермская Фантасмагория» включала творческие встречи, обсуждения и пресс-подходы с участием театров и журналистов из Москвы, Санкт-Петербурга и Минска. Виктор Шрайман, председатель жюри, режиссер и театральный педагог провел тренинг по Системе Константина Станиславского, а Наталья Витвицкая рассказала про московский театр Студия Театрального Искусства и методику работы режиссера Сергея Женовача.
Информационный обзор редакции.
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