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Театр

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В театрализованное шествие в честь фестиваля «Пермская Фантасмагория» внесли изменения

В программу театрализованного шествия, которое устроит в Перми театр «У Моста», внесли корректировки. Из него исключили связь с произведением «Мастер и Маргарита», в частности, сцену с баллом Воланда.

Театр «У Моста»/ВКонтакте

В театре объяснили, что теперь шествие завершит театрализованное представление, объединяющее участников фестиваля. Мы рассказывали о том, что парад ознаменует начало фестиваля «Пермская Фантасмагория», который пройдет с 1 по 7 октября. В нем примут участие 18 театров из семи стран: Ирана, Японии, Армении, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и России.

Ранее в Пермской Епархии резко высказались по поводу инсценировки сцены с баллом Воланда из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Митрополит Пермский и Кунгурский Игнатий отметил, что Епархия уважает творческие поиски театральных коллективов, но призывает к бережному отношению к культуре и традициям России. 

Информационный обзор редакции.

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