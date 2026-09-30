В театрализованное шествие в честь фестиваля «Пермская Фантасмагория» внесли изменения

В театре объяснили, что теперь шествие завершит театрализованное представление, объединяющее участников фестиваля. Мы рассказывали о том, что парад ознаменует начало фестиваля «Пермская Фантасмагория», который пройдет с 1 по 7 октября. В нем примут участие 18 театров из семи стран: Ирана, Японии, Армении, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и России.

Ранее в Пермской Епархии резко высказались по поводу инсценировки сцены с баллом Воланда из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Митрополит Пермский и Кунгурский Игнатий отметил, что Епархия уважает творческие поиски театральных коллективов, но призывает к бережному отношению к культуре и традициям России.

Информационный обзор редакции.