Театр «У Моста» готовится отпраздновать день рождения спектаклем «Вий»

Пермский театр «У Моста» готовится отпраздновать свой день рождения завершающим показом спектакля в рамках «Пермской Фантасмагории». Международный фестиваль проходит в Перми во второй раз: на него приехали 17 театров из Ирана, Японии, Беларуси, Узбекистана и России.