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Театр «У Моста» готовится отпраздновать день рождения спектаклем «Вий»

Пермский театр «У Моста» готовится отпраздновать свой день рождения завершающим показом спектакля в рамках «Пермской Фантасмагории». Международный фестиваль проходит в Перми во второй раз: на него приехали 17 театров из Ирана, Японии, Беларуси, Узбекистана и России.

Театр «У Моста»

7 октября «У Моста» готовится представить свой спектакль «Вий» (16+), ставший символом театра. После него детище художественного режиссера и создателя Сергея Федотова стали называть мистическим театром.

Первой же постановкой, с которой начался театр «У Моста» 38 лет назад, стал спектакль «Мандат» (12+) по пьесе Николая Эрдмана.

Информационный обзор редакции. 

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