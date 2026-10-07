Театр «У Моста» готовится отпраздновать день рождения спектаклем «Вий»

Пермский театр «У Моста» готовится отпраздновать свой день рождения завершающим показом спектакля в рамках «Пермской Фантасмагории». Международный фестиваль проходит в Перми во второй раз: на него приехали 17 театров из Ирана, Японии, Беларуси, Узбекистана и России.
7 октября «У Моста» готовится представить свой спектакль «Вий» (16+), ставший символом театра. После него детище художественного режиссера и создателя Сергея Федотова стали называть мистическим театром.
Первой же постановкой, с которой начался театр «У Моста» 38 лет назад, стал спектакль «Мандат» (12+) по пьесе Николая Эрдмана.
Информационный обзор редакции.
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