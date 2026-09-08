«Макбет» в постановке Эллиота Хакстбла, «Лютый» из Казахстана и страшные сказки: известно, какие спектакли покажут на фестивале «Пермская Фантасмагория»

Стало известно, какие спектакли покажут на Международном фестивале «Пермская Фантасмагория». Его организует театр «У Моста» с 1 по 7 октября. В этом году в фестивале будут участвовать 18 театров из семи стран: Ирана, Японии, Армении, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и России.
Страшная сказка «Леди Макбет Мценского уезда» Тюменского театра «Ангажемент»
На фестивале представят 22 спектакля по произведениям русских и зарубежных мистических авторов. Среди них:
- Трагедия Шекспира «Макбет» в постановке британского режиссера Эллиота Хакстбла от Ереванского камерного театра;
- Абсурдистская притча Славомира Мрожека «Выбор» — редкая на сцене — от академического русского драматического театра Узбекистана;
- Обладатель Гран-при фестиваля «Колонсак» и приза «Золотой беркут», спектакль «Лютый» из Казахстана.
Россию представят театры из Москвы, Тюмени, Челябинска, Сургута, Набережных Челнов, Казани, Ижевска, Салавата и Перми. В программе:
- Страшная сказка «Леди Макбет Мценского уезда» Тюменского театра «Ангажемент»;
- Северная легенда «Егорушкины птицы» нового художественного театра из Челябинска;
- Мистическая притча «Чудная баба» от театра «Либерта» из Набережных Челнов;
- Страшная сказка «Гульчачак» Казанского ТЮЗа имени Кариева;
- Сатирическая поэма «Мертвые души» от Русского молодежного театра «Наш театр» из Салавата.
«Пермскую Фантасмагорию» откроет спектакль «Тевье-молочник (Поминальная молитва)» Григория Горина от театра «У Моста». Показы планируются на площадке мистического театра и театра кукол. В этом году награды фестиваля будут присуждать в девяти номинациях, также предусмотрено учреждение специальных премий и призов жюри.
Информационный обзор редакции.16+
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