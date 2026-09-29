Участник Дягилевского фестиваля привезет в Пермь спектакль о пути сильной женщины

Новый спектакль представят в Перми в рамках форума-фестиваля «МузейТеатр», который пройдет с 12 по 16 октября. В центре сюжета — история Анны Сергеевны Федотовой. Зритель узнает о ней, как об одной из первых женщин, возглавивших нефтехимическое производство. Благодаря ей завод синтетического спирта запустили в эксплуатацию. В театре рассказали, что «Грань города N. Анна» — это размышление о пути сильной женщины, посвятившей себя управлению огромным производством и взявшей на себя титаническую ответственность за судьбу целого завода.

Создатели спектаклей, которые представят на фестивале, работают с документами, мультимедиа, архивами, артефактами, городской средой и памятью места. В рамках проекта «МузейТеатр» в Перми также покажут видеоверсию «Витрувианского человека» (16+) и «Температуру плавления» (16+).

Информационный обзор редакции. 12+