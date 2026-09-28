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Театр

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По городским улицам пройдет костюмированное шествие с армянскими танцами и сценой из бала Воланда

Костюмированное шествие собираются устроить в честь открытия Второго международного фестиваля «Пермская Фантасмагория», который начнется 1 октября. Праздничный парад пройдет по городским улицам накануне.

Театр «У Моста»

Артисты в костюмах из спектаклей вместе с гостями фестиваля пройдут от театра «У Моста» через Театр-Театр, «Дом Актера», отель «Урал», кинотеатр «Кристалл» и Театр кукол. Шествие будут сопровождать зажигательные грузинские ритмы, темпераментные армянские и ирландские танцы.

Завершит прохождение легендарная сцена бала Воланда из спектакля «Мастер и Маргарита». В театре «У Моста» объяснили, что такой финал создаст полноценное погружение в мистическую атмосферу, стерев на время грань между реальным и потусторонним.

Напомним, в фестивале «Пермская Фантасмагория» будут участвовать 18 театров из семи стран: Ирана, Японии, Армении, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и России.

Информационный обзор редакции.16+

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