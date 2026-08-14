«Дом Актера» готовит премьеру в новом сезоне — спектакль по пьесе Евгения Гришковца

Кроме основной сцены, «Дом Актера» покажет постановки вне своих стен: спектакль-променад «Пригожая повариха» (16+) в Райском саду и спектакль «О чем молчит бар» (18+) в баре «Совесть».

В новом сезоне «Дом Актера» готовится представить и несколько премьер. Первая ожидается 10 сентября — это будет спектакль «Весы» (16+) по пьесе Евгения Гришковца в постановке Михаила Лебедева.

Информационный обзор редакции.