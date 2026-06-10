Премьеру спектакля про похождение развратной женщины покажут в Райском саду

Спектакль создан по мотивам одноименного романа Михаила Чулкова, выпущенного в 1770 году. В центре романтической трагикомедии — история рокового свидания, начавшегося с одной ромашки. Матрона в ответ на нерешительность своего возлюбленного Свидаля рассказывает о собственной бурной жизни, полной ошибок, разочарований и поисков любви. Несмотря на второе название спектакля, все в нем останется на уровне слов, намеков и зрительского воображения — режиссер отмечает, что никакого разврата не будет. «Чулков многое оставляет на уровне фантазии, и мы продолжаем эту игру вместе с автором, создавая собственную историю, развивающуюся параллельно оригиналу», — объясняет Сергей Молоков.

Особенность спектакля «Пригожая повариха» еще и в окружающему пространстве, где частью сценического действия становятся свет, деревья и случайные прохожие. По словам режиссера, невозможно заранее знать, какой будет погода, кто окажется рядом в момент показа и как именно сложится атмосфера вечера, поэтому каждый показ спектакля становится уникальным. Новый спектакль собираются представить 15 июня.

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