Молодые режиссеры со всей России будут создавать в Перми эскизы спектаклей по пьесе «Три сестры»

По словам руководителя «РЕЖ.ЛАБ» Алины Ледовской, уличная лаборатория молодой режиссуры в Перми создает пространство для экспериментов, где классический текст может по-новому зазвучать в городской среде. «Трех сестер» для «РЕЖ.ЛАБ» — неслучаен, ведь действие пьесы, как писал Чехов в письмах, «происходит в провинциальном городе вроде Перми», а определение между отъездом и жизнью в родном городе остается актуальным и сейчас.

Художественным руководителем проекта стал режиссер Антон Девятов. Помогать участникам лаборатории в создании спектаклей будет идеолог Санкт-Петербургского «Плохого театра» и режиссер Дмитрий Крестьянкин. Молодые авторы представят свои работы экспертному жюри и зрителям, показы пройдут 12 августа. Лучший эскиз сможет превратиться в полноценный спектакль, который попадет в репертуар театра «Дом Актера». В июне в Райском саду прошел показ спектакля победителя лаборатории молодой режиссуры «РЕЖ.ЛАБ» Сергея Молокова.

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