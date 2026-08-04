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Молодые режиссеры со всей России будут создавать в Перми эскизы спектаклей по пьесе «Три сестры»

Уличная лаборатория «РЕЖ.ЛАБ» откроется в Перми с 7 августа. По итогам конкурсного отбора определили шесть молодых режиссеров из разных городов России. В течение пяти дней они будут создавать эскизы спектаклей по пьесе Антона Чехова «Три сестры», а сценической площадкой для них станет город.

Организаторы лаборатории «РЕЖ.ЛАБ»

По словам руководителя «РЕЖ.ЛАБ» Алины Ледовской, уличная лаборатория молодой режиссуры в Перми создает пространство для экспериментов, где классический текст может по-новому зазвучать в городской среде. «Трех сестер» для «РЕЖ.ЛАБ» — неслучаен, ведь действие пьесы, как писал Чехов в письмах, «происходит в провинциальном городе вроде Перми», а определение между отъездом и жизнью в родном городе остается актуальным и сейчас.

Художественным руководителем проекта стал режиссер Антон Девятов. Помогать участникам лаборатории в создании спектаклей будет идеолог Санкт-Петербургского «Плохого театра» и режиссер Дмитрий Крестьянкин. Молодые авторы представят свои работы экспертному жюри и зрителям, показы пройдут 12 августа. Лучший эскиз сможет превратиться в полноценный спектакль, который попадет в репертуар театра «Дом Актера». В июне в Райском саду прошел показ спектакля победителя лаборатории молодой режиссуры «РЕЖ.ЛАБ» Сергея Молокова.

Информационный обзор редакции. 16+

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