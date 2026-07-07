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Сергей Федотов продолжит руководить театром «У Моста»

Сергей Федотов сохранил статус художественного руководителя мистического театра — городской департамент культуры продлил с ним контракт. Новостью основатель учреждения поделился в социальных сетях.

Архивы пресс-службы театра «У Моста»

Отмечается, что договор действует на прежних условиях еще один год.

Ранее мы сообщали, что театр «У Моста» планировали перевести на директорскую модель управления. По ней худрук занимается репертуарной политикой и труппой, а директор решает административно-хозяйственные вопросы. По такой системе сейчас работает Пермский театр оперы и балета и Театр-Театр. 

Сергей Федотов критиковал подобную инициативу.

«За 38 лет я увеличил здание театра в три раза. Это сделал я, будучи худруком. Если театром будет руководить директор, он закроется. Если в театре поставят директора, я уволюсь и уйду в свободное плавание», — заявил основатель театра в интервью РБК-Пермь, отметив, что ему регулярно предлагают работу в Москве, Санкт-Петербурге и других странах. 

Информационный обзор редакции.
 

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