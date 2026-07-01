Мистика в усадьбе Чехова и незапланированный показ «Ямы»: в театре «У Моста» рассказали о больших гастролях

В Красноярске «У Моста» представил спектакли «Тевье-молочник» (12+), «Ирландский герой — гордость Запада» (16+) и «Мачеха Саманишвили» (12+). В театре рассказали, что среди зрителей были приезжие из соседних сибирских городов: Новосибирска, Омска и Иркутска. На сцене московского театра «На Страстном» показали «Зойкину квартиру» (16+), «Биндюжника и Короля» (16+), а также «Мачеху Саманишвили» и «Тевье-молочника». Гастроли в столице проходили с 15 по 18 июня.

На фестивале «У Троицы» в Сергиевом Посаде «У Моста» показал «Яму» (16+), и по просьбе гостей театр сыграл второй спектакль подряд. Пермский коллектив в пятый раз принимает участие в этом фестивале: в 2026 году «У Моста» получил специальный приз жюри «За сохранение традиций русского реализма».

На сцене Музыкального театра в «Нальчике» показали спектакли «Тевье-молочник» и «Мачеха Саманишвили». Финальным аккордом гастролей стал показ «Чайки» по пьесе Антона Чехова в усадьбе писателя в Мелихово. «Как всегда, не обошлось без мистики. Чехов был с театром, он подал знак! Точно в соответствии с событиями пьесы во время спектакля пошел проливной дождь, хотя весь день была ясная солнечная погода, а синоптики ничего не предвещали», — поделились в пресс-службе театра историей с гастролей.

В сентябре 2026 года театр «У Моста» готовится к новым гастролям, которые планируются в Москве и Санкт-Петербурге, а также к проведению Второго международного фестиваля «Пермская Фантасмагория».

Недавно мы рассказывали о том, что на молодежной сцене ТТ готовятся представить новый спектакль «Последние» по пьесе Максима Горького.

Информационный обзор редакции.