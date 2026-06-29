В Твоем молодежном театре покажут спектакль о распаде семьи по пьесе Максима Горького

Спектакль вырос из учебной работы магистранта ТТ Ильи Лямина. Артисты «Последних» — тоже студенты. Постановка уже успела получить призы фестиваля студенческих спектаклей «Курс на сцену».

Пьесу «Последние» обычно редко ставят, только в последние годы к ней стали обращаться современные режиссеры. Она позволяет увидеть историю распада семьи «на крупном плане». Но в отличие от оригинального произведения Горького, которое в первой редакции называлось «Отец», режиссер Илья Лямин вычеркивает отца семейства. В центре его сюжета оказывается мать, стремящаяся сохранить тепло и единство семьи. Несмотря на это ее дети взрослеют в атмосфере лицемерия и жестокости и постепенно превращаются в эгоистичных, бессердечных людей.

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