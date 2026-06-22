Пермские театры в этом году остались без «Золотых Масок»

Пермский край представляли три спектакля: «ва-ва» (16+) Березниковского драматического театра в номинации «Драматический театр. Большая форма», «Самсон и Далила» (16+) в «Опере» и «Орфей» (12+) в «Классическом балете» от Пермского театра оперы и балета. Но ни один из пермских театров не стал лауреатом «Золотой Маски» в этом году. В этом году премию «Золотая Маска» вручали по новым правилам: персональные номинации авторов и исполнителей убрали, номинантами были только спектакли.

Лауреатами театральной премии в 2026 году в номинации «Драматический спектакль» стали театры из Москвы и Уфы, лучшими операми стали постановки из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска и Красноярска. Номинацию в категорию «Классический балет» не вручили никому.

Информационный обзор редакции.