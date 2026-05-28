Новый драматический театр планируют открыть в Пермском крае: он будет называться «Арт-Архив»

В Пермском крае откроется новый драматический театр. Он появится в городе Соликамск, на Соборной площади, и будет называться «Арт-Архив».
Как сообщает «Новый компаньон», создание профессионального театра в Соликамске уже началось. Разработкой его концепции займется Пермский академический Театр-Театр, но новое учреждение культуры будет самостоятельным проектом, а не филиалом ТТ. Сначала постановками в «Арт-Архиве» займутся режиссеры Театра-Театра, играть будут его же артисты, но репертуар для Соликамска должен быть оригинальным.
Новый театр в Пермском крае займет торговый павильон расформированного рынка, примыкающий к Крестовоздвиженскому собору. Реализация проекта должна начаться в 2028 году. В 2027 году Соликамск собирается подать заявку на федеральное финансирование в рамках национального проекта «Семья».
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)