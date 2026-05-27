В «Театре-Тятрике» готовятся представить спектакль про театральных мышей по книге Нины Дашевской

По сюжету мышонок Тео вместе со своей семьей живет в оперном театре, любит музыку, обожает читать книги и грезит о далеком море, представляя себя капитаном корабля. Друг Тео, музыкант Костя, единственный из людей, кто знает о мышином семействе в театре, до тех пор, пока однажды прима-балерина не обнаруживает в своем костюме прогрызенную дыру. Под угрозой оказывается не только спектакль, но размеренная жизнь мышиного семейства.

В пресс-службе ТТ рассказали, что над новым спектаклем для детской сцены ТТ работала режиссер Сюзанна Классеп, выпускница мастерской Андрея Могучего в РГИСИ. «Я давно хотела поработать с текстами Нины Дашевской. Мне очень нравится язык автора: простой, ясный и в то же время красивый и музыкальный — она сама музыкант, и это чувствуется в звучании текста», — отметила режиссер, которая сама писала инсценировку для спектакля.

Художником-постановщиком премьеры стала выпускница ГИТИСа (мастерская Дмитрия Крымова) Анна Горина, создавшая образ театра через восприятие его маленьких жителей — мышей Тео, Тома и Пам. «Сценография решена как мышиная нора внутри театра, куда мыши приносят найденные предметы. Через этот образ мне хотелось показать театр как живое, сказочное пространство, наполненное деталями и атмосферой игры, особенно близкой детскому восприятию. Многие объекты выглядят так, будто они взяты прямо из театрального макета, что подчеркивает масштаб пространства и ощущение маленькой мышиной норы», — делится Анна Горина. В спектакле «Тео — театральный капитан» используются элементы предметного и кукольного театра: мышей играют артисты, а людей — куклы.

Впервые в спектакле детской сцены ТТ вместе с драматическими артистами задействованы артисты оркестра. Живая виолончель будет звучать в сопровождении заранее записанной камерно-оркестровой партитуры со струнными и духовыми инструментами.

Информационный обзор редакции. 6+