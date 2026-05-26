ТЮЗ готовится представить премьеру по роману Сергея Лукьяненко «Рыцари сорока островов» в июне

В Пермском ТЮЗе готовятся представить новый спектакль «Рыцари сорока островов» по первому изданному роману Сергея Лукьяненко. Серия премьерных показов планируется с 16 по 18 июня.

Репетиции спектакля «Рыцари сорока островов» в ТЮЗе
Роман Горбатовский

Фантастическое приключение повествует о современных подростках, которые загадочным образом попадают в другую реальность — в мир сорока островов. Там существуют странные правила и ритуалы, а жизнь напоминает компьютерную игру с жестокими правилами. В ТЮЗе рассказали, что спектакль повествует о сопротивлении подростков жестокости и несправедливости мира взрослых, где то, что дети воспринимают как игру, оборачивается трагедией. 

Инсценировкой «Рыцарей сорока островов» занималась сценарист Олеся Лихачева, режиссером-постановщик выступил Константин Яковлев, художником — Надежда Осипова. Ранее сам Сергей Лукьяненко отмечал в своих социальных сетях, что официально разрешил Пермскому ТЮЗу постановку по своей книге, а также, что он собирается приехать на премьеру в Пермь.

Информационный обзор редакции. 12+

