ТЮЗ готовится представить премьеру по роману Сергея Лукьяненко «Рыцари сорока островов» в июне

Фантастическое приключение повествует о современных подростках, которые загадочным образом попадают в другую реальность — в мир сорока островов. Там существуют странные правила и ритуалы, а жизнь напоминает компьютерную игру с жестокими правилами. В ТЮЗе рассказали, что спектакль повествует о сопротивлении подростков жестокости и несправедливости мира взрослых, где то, что дети воспринимают как игру, оборачивается трагедией.

Инсценировкой «Рыцарей сорока островов» занималась сценарист Олеся Лихачева, режиссером-постановщик выступил Константин Яковлев, художником — Надежда Осипова. Ранее сам Сергей Лукьяненко отмечал в своих социальных сетях, что официально разрешил Пермскому ТЮЗу постановку по своей книге, а также, что он собирается приехать на премьеру в Пермь.

