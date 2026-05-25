Спектакль театра кукол стал лауреатом Международного фестиваля «В гостях у «Арлекина»

Пермский театр кукол вернулся с победой с VIII Международного фестиваля театров кукол «В гостях у «Арлекина», который проходил в Омске. В фестивальной афише было представлено 17 спектаклей из семи стран от Бразилии до Китая.

Спектакль «Кама. Горт. Легенды» пермского театра кукол стал лучшим в номинации «Новация фестиваля». Он создан по мотивам мифов и обрядов народов Пермского края: над ним работали автор пьесы Саша Хромов, режиссер Дмитрий Вихрецкий, художник Мария Матвеева, композитор Анна Булгакова и хореограф Светлана Спиридонова. По словам создателей, была изначально задумана в духе «страшных сказок для взрослых».

Спектакль ранее вошел в список заметных постановок по версии Российской национальной театральной премии «Золотая маска», получил диплом лауреата в номинации «Лучший актерский ансамбль» на III Межрегиональном фестивале-конкурсе театров кукол Урала, Сибири и Дальнего Востока «Сибирь. TERRA MAGICA».

