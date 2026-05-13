Арт-резиденцию откроют ночью для премьеры экзистенциальной комедии Дома Актера

Новый спектакль поставлен по мотивам пьесы итальянского драматурга Луиджи Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора» — он опирается на сюжетный каркас текста, но в современной интерпретации. Зрители попадают на открытый мастер-класс безымянного режиссера: он вместе со своей труппой будет раскрывать секреты театрального искусства и разбирать сцену из известного сюжета. Но в происходящее станут вмешиваться странные персонажи, утверждающие, что их истории еще не закачены и им нужен автор, который доведет их до конца. «Глобально, мне кажется, наш спектакль о том, что не каждая история может воплотиться на сцене, и не каждый режиссер может превратить ек во что-то большее — как минимум в смотрибельный аттракцион, максимум — в высказывание», — рассказывает режиссер Антон Девятов.

Фишка новой постановки — в экспериментальной форме. Так как спектакль играют вне традиционного театрального пространства, пропадает «четвертая стена» и сокращается дистанция между актерами и зрителями.

В спектакле «Персонажи. Поиски вне театра» сыграют Петр Попович, Михаил Шестаков, Наталья Макарова, Алена Главатских, Юлия Никитина, Лев Лазуков и Даниил Ахматов, который также выступил композитором и саунд-дизайнером спектакля.

Информационный обзор редакции. 18+