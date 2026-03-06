Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

В театре «Доминанта» обновили большой и малый залы

В камерном театре «Доминанта» города Губаха провели капитальный ремонт. Обновление коснулось исторического здания 1958 года постройки, а сам театр в 2025 году отметил свое 25-летие.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Во время ремонта модернизировали инженерные системы: электроснабжение, водоснабжение, отопление и вентиляция. Также работы коснулись большого и малого залов, вестибюля, гардероба, лестничных клеток и служебных помещений.

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что в здании театра создали безбарьерную среду для посетителей с ограниченными возможностями и усилили меры безопасности.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: