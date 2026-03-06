В театре «Доминанта» обновили большой и малый залы

В камерном театре «Доминанта» города Губаха провели капитальный ремонт. Обновление коснулось исторического здания 1958 года постройки, а сам театр в 2025 году отметил свое 25-летие.
Во время ремонта модернизировали инженерные системы: электроснабжение, водоснабжение, отопление и вентиляция. Также работы коснулись большого и малого залов, вестибюля, гардероба, лестничных клеток и служебных помещений.
В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что в здании театра создали безбарьерную среду для посетителей с ограниченными возможностями и усилили меры безопасности.
