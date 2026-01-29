Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Театр

Известно, какие спектакли будут представлять Пермский край на конкурсе XXIII Фестиваля театров малых городов России

Названы спектакли театров Пермского края, которые вошли в конкурсную программу XXIII Фестиваля театров малых городов России. Он будет проходить в Сергиевом Посаде с 26 мая.

«Живи и помни» Коми-Пермяцкого театра
Коми-пермяцкий театр

«Живи и помни» Коми-Пермяцкого театра

Регион оказался самым многочисленным по количеству претендентов: Пермский край представляют пять театров. Всего в конкурсе XXIII Фестиваля театров малых городов России участвуют 16 спектаклей: девять большой формы и семь малой.

Спектакли большой формы:

  • Лысьвенский театр драмы: «Космос» (16+) по произведениям Василия Шукшина в постановке Андрея Шляпина
  • Чайковский театр драмы и комедии: «Коби Брайант» (18+) по тексту Алексея Житковского в режиссуре Патра Незлученко
  • Коми-Пермяцкий национальный драматический театр (Кудымкар): спектакль Юлии Беляевой по тексту Валентина Распутина «Живи и помни» (18+)

Спектакли малой формы:

  • Березниковский драматический театр: «Дама с собачкой в городе Б» (16+) по мотивам прозы Чехова в режиссуре Петра Незлученко
  • Камерный драматический театр «Доминанта» (Губаха):  «Спасти камер-юнкера Пушкина» (16+) в постановке Кирилла Зайцева

Информационный обзор редакции.

