Известно, какие спектакли будут представлять Пермский край на конкурсе XXIII Фестиваля театров малых городов России

Названы спектакли театров Пермского края, которые вошли в конкурсную программу XXIII Фестиваля театров малых городов России. Он будет проходить в Сергиевом Посаде с 26 мая.
«Живи и помни» Коми-Пермяцкого театра
Регион оказался самым многочисленным по количеству претендентов: Пермский край представляют пять театров. Всего в конкурсе XXIII Фестиваля театров малых городов России участвуют 16 спектаклей: девять большой формы и семь малой.
Спектакли большой формы:
- Лысьвенский театр драмы: «Космос» (16+) по произведениям Василия Шукшина в постановке Андрея Шляпина
- Чайковский театр драмы и комедии: «Коби Брайант» (18+) по тексту Алексея Житковского в режиссуре Патра Незлученко
- Коми-Пермяцкий национальный драматический театр (Кудымкар): спектакль Юлии Беляевой по тексту Валентина Распутина «Живи и помни» (18+)
Спектакли малой формы:
- Березниковский драматический театр: «Дама с собачкой в городе Б» (16+) по мотивам прозы Чехова в режиссуре Петра Незлученко
- Камерный драматический театр «Доминанта» (Губаха): «Спасти камер-юнкера Пушкина» (16+) в постановке Кирилла Зайцева
