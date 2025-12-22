Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

В «Театре-Тятрике» готовятся представить премьеру — спектакль «Зимний мастер» по трогательной сказке Нины Дашевской

На детской сцене Театра-Театра готовятся показать премьерный новогодний спектакль «Зимний Мастер». Его поставила режиссер Александра Ловянникова по трогательной сказке современной российской писательницы Нины Дашевской.

Режиссер Александра Ловянникова
Театр-Театр

Режиссер Александра Ловянникова

Театр-Театр

В небольшом городке живет удивительный Мастер, который расписывает удивительные елочные шары. В них оживают необыкновенные картины: горячий паровоз, несущийся по рельсам вокруг шара, словно по экватору, или заснеженные крыши домов, из труб которых поднимается теплый дым. Рядом с ним живет Пианист — он вызывает своей музыкой снег и холод, замерзает от этого, но продолжает играть, чтобы подарить детям зиму и ощущение праздника. Когда их пути пересекаются, начинается история о настоящей дружбе.

Режиссер спектакля Александра Ловянникова призналась, что любит все произведения Нины Дашевской. «Но особенно мне дорог "Зимний Мастер" — эта история создает удивительную зимнюю атмосферу, не новогоднюю, а именно атмосферу любви к зиме. Думаю, важно рассказать детям, что даже зимой есть жизнь вне экрана телефона, ведь можно радоваться простым вещам: кататься на лыжах, лепить снеговика, смотреть на снежинки. И напомнить взрослым, что зима – это время, когда можно думать не только о том, как откопать машину или втиснуться в автобус в теплой куртке».

В «Театре-Тятрике» рассказали, что адаптацией сказки для сцены занимался драматург, победитель конкурсов драматургии «Евразия» и «Исходное событие – XXI век» Петр Вяткин, а сценографию создавала художник анимации, скульптор, преподаватель Института кино и телевидения (ГИТР) Евгения Горская. Композитором спектакля выступил Игорь Ушаков, работающий также с Театром им. Е. Вахтангова (Москва), Большим театром кукол (Санкт-Петербург), Пермским театром кукол (Пермь). Одна из особенностей «Зимнего Мастера» в том, что музыка рождается в простых бытовых предметах: в доме Пианиста шум пылесоса звучит как мелодия; включение торшера превращается в музыкальную фразу; а когда музыкант протирает окно, это напомнит зрителям игру на диджейском пульте.

Премьерные показы «Зимнего Мастера» запланированы на детской сцене Театра-Театра с 25 декабря и до конца новогодних каникул. Спектакль вернется в репертуар следующей зимой.

Информационный обзор редакции. 6+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: