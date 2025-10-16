В этом году фестиваль-лаборатория «Камский» будет посвящен теме «Время молодых»

Тема фестиваля созвучна статусу Перми в 2025 году — «Время молодых», поэтому в программу «Камского» войдут постановки о молодых, для молодых и написанные молодыми. По традиции фестиваль откроется показом спектакля-гостя: им станет «Дальше танцуйте сами» (12+) Нового молодежного театра из Нижнего Тагила. Сами авторы обозначили его жанр как «драма переходного возраста», в основе которой реальные истории тагильских подростков.

Афиша фестиваля «Камский» объединит спектакли для зрителей разных возрастов. В пресс-службе министерства культуры рассказали, что Лысьвенский театр драмы им. А. Савина покажет спектакль по песням Вадима Козина «Снился мне сад» (16+), Березниковский драматический театр — «ва-ва» (16+), Коми-Пермяцкий национальный драматический театр — «Педсовет» (12+), театр для детей и молодежи «Бенефис» — «Обыкновенное чудо» (12+). Камерный драматический театр «Доминанта» представит спектакль «Родительский день» (18+), Театр юного зрителя города Кунгура — «Изумрудные глаза» (12+), Чайковский театр драмы и комедии — «Коби Брайант» (18+).

В этом году в экспертный совет фестиваля войдут критики, известные в театральной России, среди них: Владимир Спешков (Челябинск) и Екатерина Рябова (Москва). Творческую лабораторию возглавит театральный критик, драматург и режиссер, художественный руководитель театроведческого курса заочного отделения ГИТИС Александр Вислов (Москва). В формате тренинга-практикума менеджеры театров станут участниками проектных команд: за три дня они должны будут разработать важные для театров социальные проекты, определить их цели и задачи, а также подготовиться к их защите.

Недавно мы рассказывали о том, что фестиваль «Волшебная кулиса» пройдет в Перми и Кудымкаре.

Информационный обзор редакции. 16+