Иммерсивный спектакль-прогулку устроят в лесу: это исследование внутренней борьбы, которую ведет в себе человек

Школа ораторского искусства и актерского мастерства «Так-то да» готовит осеннюю премьеру — иммерсивный спектакль-прогулку «Семь, семь». Перформативное действие планируют показать 11 октября в лесу.

Скриншот видео «Так-то да»

 «Семь, семь» — не просто спектакль, а путешествие, в котором перед зрителями во время прогулки по осеннему лесу развернется 14 лаконичных актов. «Вместе мы переживем четырнадцать столкновений с самим собой. Мы не даем готовых ответов, мы изучаем внутреннее пространство через музыку, танец, слово», — рассказали создатели иммерсивного спектакля.

Над спектаклем работают режиссер Евгения Шаврова и хореограф Вероника Гильмутдинова. Они станут и действующими лицами вместе с Люсей Прохоренко, Алисой Малиной, Степаном Прошкиным, Данилом Мальцевым, Машей Петровой, Станиславом Реутовым, Ксенией Стуковой, Денисом Шавриным, Алексеем Ефремовым, Оксаной Бакшиной.

«Семь, Семь» собираются закончить в ресторане «Тайная В.», но основное действо все же пройдет в лесу, поэтому организаторы просят одеваться теплее.

