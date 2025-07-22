Театр оперы и балета запустил онлайн-сервис для создания летних заставок для соцсетей

Пермский театр оперы и балета ушел на каникулы, завершив 153-й театральный сезон. В нем было 347 событий, большинство из которых — экскурсия и балет, а также шесть премьерных постановок.
Напоследок команда театра анонсировала онлайн-сервис, «чтобы сохранить яркие летние моменты, поделиться настроением и зарядить энергией друзей и близких». Фоторедактор позволят сделать из любимого снимка стильную летнюю заставку с логотипом театра. Ее можно адаптировать для разных социальных сетей и устройств. После редактирования у заставки появится вдохновляющая надпись «Лето заряжает, пока театр отдыхает».
Недавно мы рассказывали об итогах театрального сезона театра «У Моста»: было сыграно более 600 спектаклей.
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