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12 наград и четыре премьеры: в театре «У Моста» поделились итогами сезона

Пермские театры начали уходить на каникулы. В числе первых оказался — «У Моста», для которого закончившийся театральный сезон стал 37-м.

Пресс-служба театра «У Моста»
Пресс-служба театра «У Моста»

За год отыграл рекордное в истории «У Моста» количество спектаклей — 630 — это 60 представлений каждый месяц. Также было 24 гастрольных выезда и 12 наград международных и российских фестивалях. В прошедшем сезоне театр представил четыре премьеры: «Замок Рейвенскрофт» (12+) Д. Нигро, «Обыкновенное чудо» (12+) Е. Шварца, «Любовь и голуби» (12+) В. Гуркина, «Тевье-молочник» (12+) Шолом-Алейхема.

Главным событием года в театре называют проведение Первого Международного театрального фестиваля «Пермская Фантасмагория». Он собрал известные театры из восьми стран: Сербии, Японии, Ирана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России (Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Ставрополь, Пермь).

«37 — число особенное, сакральное. И сезон выдался соответствующим — наполненным странными событиями, необъяснимыми совпадениями и той самой мистикой, которая создает неповторимую ауру театра, за которой к нам идут зрители. Каждая премьера этого сезона будто бы сама выбирала время для выхода, словно подчиняясь каким-то высшим силам», — поделился создатель театра «У Моста» Сергей Федотов.

Ранее мы рассказывали о том, что Театр-Театр планирует закрыть на год большую сцену.

Информационный обзор редакции. 12+

 

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