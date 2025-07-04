12 наград и четыре премьеры: в театре «У Моста» поделились итогами сезона

За год отыграл рекордное в истории «У Моста» количество спектаклей — 630 — это 60 представлений каждый месяц. Также было 24 гастрольных выезда и 12 наград международных и российских фестивалях. В прошедшем сезоне театр представил четыре премьеры: «Замок Рейвенскрофт» (12+) Д. Нигро, «Обыкновенное чудо» (12+) Е. Шварца, «Любовь и голуби» (12+) В. Гуркина, «Тевье-молочник» (12+) Шолом-Алейхема.

Главным событием года в театре называют проведение Первого Международного театрального фестиваля «Пермская Фантасмагория». Он собрал известные театры из восьми стран: Сербии, Японии, Ирана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России (Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Ставрополь, Пермь).

«37 — число особенное, сакральное. И сезон выдался соответствующим — наполненным странными событиями, необъяснимыми совпадениями и той самой мистикой, которая создает неповторимую ауру театра, за которой к нам идут зрители. Каждая премьера этого сезона будто бы сама выбирала время для выхода, словно подчиняясь каким-то высшим силам», — поделился создатель театра «У Моста» Сергей Федотов.

Ранее мы рассказывали о том, что Театр-Театр планирует закрыть на год большую сцену.

Информационный обзор редакции. 12+