Театр-Театр попал в лонг-лист премии «Звезда Театрала»-2025

Пермский академический театр отметили в двух номинациях: «Лучший региональный театр» и «Лучший музыкальный спектакль», который представляет постановка «Мизантроп» (18+) режиссера Елизаветы Бондарь.

В пресс-службе театра рассказали, что недавно открылось онлайн-голосование независимой премии зрительских симпатий. Оно продлится до конца лета. По его итогам в сентябре сформируют шорт-лист премии: в каждой из номинаций (всего их 19) останется по три претендента. В оргкомитете «Звезды Театрала» рассказали, что впервые за 18 лет существования премии на нее претендуют рекордное количество номинантов — 195.

Недавно мы делились итогами театрального сезона театра «У Моста»: он получил 12 наград международных и российских фестивалей.

Информационный обзор редакции.