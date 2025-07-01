Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

Театр оперы и балета отказался от участия в «Золотой маске»

Пермский театр оперы и балета решил отказаться от участия в «Золотой маске». Заявочная кампания Российской национальной театральной премии по итогам сезонам 2024/25 проходит до конца июля.

Пресс-служба театра оперы и балета

Руководство театра рассматривало для участия в «Золотой маске» оперы «Пиковая дама» (12+) и «Самсон и Далила» (16+), а также балет «Сильвия» (12+), но в итоге решило не номинировать свои спектакли. Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на генерального директора театра Анну Волк, причиной отказа стало обновление регламента премии. С 2025 года не будет персональных наград — только за спектакли в целом. В театре оперы и балета пока не готовы к таким правилам: Анна Волк отметила, что каждая постановка — результат работы творческих людей, и игнорирование этого факта кажется ей некорректным.

Ранее опера «Похождение повесы» (16+), которая была выдвинута в четырех номинациях, но не была упомянута на церемонии награждения. В театре не успели организовать показ для жюри из-за сжатых сроков.

Недавно мы рассказывали о том, что театр Моссовета покажет спектакль «Бременские музыканты» на горе Крестовой.

Информационный обзор редакции. 12+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: