Театр оперы и балета отказался от участия в «Золотой маске»

Руководство театра рассматривало для участия в «Золотой маске» оперы «Пиковая дама» (12+) и «Самсон и Далила» (16+), а также балет «Сильвия» (12+), но в итоге решило не номинировать свои спектакли. Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на генерального директора театра Анну Волк, причиной отказа стало обновление регламента премии. С 2025 года не будет персональных наград — только за спектакли в целом. В театре оперы и балета пока не готовы к таким правилам: Анна Волк отметила, что каждая постановка — результат работы творческих людей, и игнорирование этого факта кажется ей некорректным.

Ранее опера «Похождение повесы» (16+), которая была выдвинута в четырех номинациях, но не была упомянута на церемонии награждения. В театре не успели организовать показ для жюри из-за сжатых сроков.

Недавно мы рассказывали о том, что театр Моссовета покажет спектакль «Бременские музыканты» на горе Крестовой.

Информационный обзор редакции. 12+