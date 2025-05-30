Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

Театр Моссовета покажет спектакль «Бременские музыканты» на горе Крестовой

Театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» (6+) пройдет в Губахе с 5 по 8 июля. В нем будут участвовать восемь коллективов из Губахи, Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Москвы, Верхнего Уфалея.

Фестиваль «Тайны горы Крестовой»/ВКонтакте

Традиционно фестиваль откроется с проекта «Закат на Крестовой». Театр имени Моссовета покажет спектакль «Бременские музыканты» (6+) — гимн любви, верности, дружбе, таланту и красоте. В пресс-службе министерства культуры рассказали, что артисты Пермского государственного хореографического училища покажут комический балет «Выпускной бал» (6+), а Верхнеуфалейский театр «Вымысел»  — «Первую любовь Ходжи Насреддина» (16+) автора Тимура Зульфикарова.

Фестиваль «Тайны горы Крестовой»/ВКонтакте

Челябинский театр современного танца представит постановки «Однажды рыба встала и пошла» (16+) в хореографии Дмитрия Чегодаря и «Бахи в Губахе» (16+) по либретто «Крестьянской кантаты» Иоганна Себастьяна Баха. Также в программе фестиваля «Тайны горы Крестовая» в этом году — мини-показы спектакля «Полет в небеса» (12+) по мотивам произведений Даниила Хармса. Они будут проходить в Башне обзора на вершине горнолыжного курорта. Камерный драматический театр «Доминанта» покажет спектакль «Новороссиия» (12+), написанный по фронтовой прозе, дневниковым записям и поэзии Алексея Шорохова.

Фестиваль закончится спектаклями театров из Губахи и Екатеринбурга на площадке декорации к фильму «Сердце Пармы». В финале «Тайн горы Крестовой» зрителям покажут документальный спектакль «Про жись» (6+) – народная трагикомедия об уральской жизни.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: