Театр Моссовета покажет спектакль «Бременские музыканты» на горе Крестовой

Челябинский театр современного танца представит постановки «Однажды рыба встала и пошла» (16+) в хореографии Дмитрия Чегодаря и «Бахи в Губахе» (16+) по либретто «Крестьянской кантаты» Иоганна Себастьяна Баха. Также в программе фестиваля «Тайны горы Крестовая» в этом году — мини-показы спектакля «Полет в небеса» (12+) по мотивам произведений Даниила Хармса. Они будут проходить в Башне обзора на вершине горнолыжного курорта. Камерный драматический театр «Доминанта» покажет спектакль «Новороссиия» (12+), написанный по фронтовой прозе, дневниковым записям и поэзии Алексея Шорохова.

Фестиваль закончится спектаклями театров из Губахи и Екатеринбурга на площадке декорации к фильму «Сердце Пармы». В финале «Тайн горы Крестовой» зрителям покажут документальный спектакль «Про жись» (6+) – народная трагикомедия об уральской жизни.

Информационный обзор редакции.