Театр Моссовета покажет спектакль «Бременские музыканты» на горе Крестовой

Театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» (6+) пройдет в Губахе с 5 по 8 июля. В нем будут участвовать восемь коллективов из Губахи, Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Москвы, Верхнего Уфалея.
Традиционно фестиваль откроется с проекта «Закат на Крестовой». Театр имени Моссовета покажет спектакль «Бременские музыканты» (6+) — гимн любви, верности, дружбе, таланту и красоте. В пресс-службе министерства культуры рассказали, что артисты Пермского государственного хореографического училища покажут комический балет «Выпускной бал» (6+), а Верхнеуфалейский театр «Вымысел» — «Первую любовь Ходжи Насреддина» (16+) автора Тимура Зульфикарова.
Челябинский театр современного танца представит постановки «Однажды рыба встала и пошла» (16+) в хореографии Дмитрия Чегодаря и «Бахи в Губахе» (16+) по либретто «Крестьянской кантаты» Иоганна Себастьяна Баха. Также в программе фестиваля «Тайны горы Крестовая» в этом году — мини-показы спектакля «Полет в небеса» (12+) по мотивам произведений Даниила Хармса. Они будут проходить в Башне обзора на вершине горнолыжного курорта. Камерный драматический театр «Доминанта» покажет спектакль «Новороссиия» (12+), написанный по фронтовой прозе, дневниковым записям и поэзии Алексея Шорохова.
Фестиваль закончится спектаклями театров из Губахи и Екатеринбурга на площадке декорации к фильму «Сердце Пармы». В финале «Тайн горы Крестовой» зрителям покажут документальный спектакль «Про жись» (6+) – народная трагикомедия об уральской жизни.
Информационный обзор редакции.
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