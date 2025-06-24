Театр Маяковского привезет в Пермь спектакли, которые еще никогда не выезжали на гастроли

Показы спектакля «Лес» по повести Николая Островского планируются 27-29 июня. Художественный руководитель Маяковки Егор Перегудов исследует новую для него стихию. «Пьесы Островского часто ставят как театр в театре. В "Лесе" мне кажется важным другое: актеры привносят игру в реальную жизнь, и в этом шанс рассказать про театр искренне. Мы ищем способ выразить театр на сцене не через слова и декорации, а через то, как люди проживают сложные моменты своей жизни при помощи фантазии. Мы бедные, а ведем себя как будто богатые; нас гонят, а мы играем свою востребованность. И вдруг эта вторая игровая реальность преображает первую. Потому что театр — зеркало с оптическим эффектом, что-то увеличивает, искривляет, выпрямляет. Посмотрелся, запомнил, стал другим», — поделился режиссер.

1 и 2 июля на сцене ТТ собираются показать спектакль «Симон». Его мировая премьера прошла в апреле 2024 года в театре им. Маяковского. Его поставил обладатель премий «Прорыв» и «Золотой софит», номинант «Золотой Маски» Денис Хуснияров по роману одного из самых известных произведений Наринэ Абгарян.

«Театр Маяковского вновь приезжает с гастролями в прекрасный город Пермь, но впервые делает это в рамках федеральной программы "Большие гастроли". Для участия в проекте мы выбрали одни из лучших спектаклей своего репертуара, до этого еще никуда не выезжавших, среди которых и постановка художественного руководителя Егора Перегудова "Лес". С точки зрения проведения это самый технически сложный спектакль нашего Театра. Чтобы привезти его на гастроли специалисты несколько месяцев вели сложные переговоры. Я очень рада, что благодаря слаженной работе и профессионализму команды Театра Маяковского и Пермского академического Театра-Театра, зрители Перми смогут увидеть эту масштабную постановку в своем городе», — рассказала директор Театра Маяковского Екатерина Лапшина.

Ранее мы рассказывали о том, что театр Моссовета покажет спектакль «Бременские музыканты» на горе Крестовой.

Информационный обзор редакции.