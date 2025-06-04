В июне на сцене ТТ планируют показывать «Зойкину квартиру» театра им. Пушкина

Мистическую драму Михаила Булгакова режиссер Евгений Писарев представил в жанре нуар-драмы. «Ее герои выглядят как завсегдатаи парижских кабаре, и именно в Париж мечтает уехать и увезти своего возлюбленного, бывшего дворянина Обольянинова, Зойка», — рассказали в пресс-службе ТТ о спектакле. Главные роли в нем исполняют Александра Урсуляк (Зоя), Александр Дмитриев (Обольянинов), Александр Кубанин (Аметистов).

Спектакль планируют показывать 10 и 11 июня на сцене Театра-Театра. «Зойкина квартира» вошла в лонг-лист премии «Золотая маска»-2024, а также получила премию «Звезда театрала» в номинации «Лучший спектакль. Большая форма» в 2023 году.

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Информационный обзор редакции.