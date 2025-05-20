ТТ собирается вывести из репертуара спектакль «Географ глобус пропил»

Последние показы спектакля «Географ глобус пропил» ТТ планирует провести 22 и 23 мая.

«Географа» поставила в мае 2013 года режиссер Елена Невежина. Сразу после премьеры постановка получила четыре номинации на соискание «Золотая маска»: «Лучший спектакль в драме, большая форма», «Лучшая работа режиссера» (Елена Невежина), «Лучшая мужская роль» (Сергей Детков), «Лучшая роль второго плана» (Олег Шапков). Спустя четыре года состав исполнителей обновился.

Недавно мы рассказывали о том, что две театральные постановки из Пермского края попали в «Золотой фонд».

Информационный обзор редакции.