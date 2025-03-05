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Две театральные постановки из Пермского края попали в «Золотой фонд»

В «Золотой фонд театральных постановок России» попали две из Пермского края. Результаты отбора озвучили организаторы — Союз театральных деятелей (СТД), выбрав сотню лучших спектаклей, отражающих театральную культуру и традиционные духовно-нравственные ценности страны.

Лысьвенский театр драмы

В списке было шесть претендентов из Пермского края, а со всей страны около 300. В сотню «золотых» попала постановка «Врач» (12+) Лысьвенского театра драмы (2022 год, реж. Андрей Шляпин) и «Материнское поле» (16+) театра кукол «Туки-Луки» (2020 год, реж. Ярослав Колчанов).

Также в «Золотой фонд театральных постановок России» попали спектакли признанных российских режиссеров, среди них: «Юнона и Авось» (16+) Марка Захарова («Ленком»), «Одна абсолютно счастливая деревня» (12+) Петра Фоменко (Мастерская Петра Фоменко), «Братья и сестры» (18+) Льва Додина (МДТ - Театр Европы). Союз театральных деятелей создаст телеверсии постановок, поапавших в «Золотой фонд».

Информационный обзор редакции.

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