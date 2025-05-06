Названа дата проведения фестиваля «Флюгер» в этом году

Стала известна дата проведения фестиваля уличных театров «Флюгер» в 2025 году. Он состоится 9-10 августа на площади перед зданием Театра-Театра.
Организаторы фестиваля, Центр по реализации проектов в сфере культуры, рассказали, что в течение двух дней планируется выступление театров из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Ростова и Перми. Среди них: «Странствующие куклы господина Пэжо», «Яркие люди», «Гулливер», «Карабаска», CUSTODES, LUMIERE и другие. Также в 2025 году на сцену под открытым небом намерены выступать Bastrigin Brothers, «Высокие Братья», Андрей Кислицин.
Недавно мы рассказывали о том, что войдет в программу Дягилевского фестиваля в 2025 году.
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