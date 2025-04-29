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Пермь примет на гастроли Государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера из Абхазии

Пермь в рамках проекта «Большие гастроли» примет в начале мая Государственный русского театра драмы им. Ф.А. Искандера из Абхазии. Труппа планирует показать на сцене Театра-Театра показать три спектакля — хиты своего репертуара.

«Пастух Махаз»
Абхазский Государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера

«Пастух Махаз»

«Софичка»
Абхазский Государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера

«Софичка»

«Отцы и дети»
Абхазский Государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера

«Отцы и дети»

Гастроли начнутся со спектакля «Софичка» (12+) по повести Фазиля Искандера. Это пронзительная история жизни абхазской девушки, которую односельчане зовут «блаженненькой». В ее жизни появляется большая любовь, которая наполняет существованием всю жизнь Софички. Через призму жизни главной героини Фазиль Искандер рассказывает о главных человеческих ценностях: нравственности, смысле жизни, любви, верности, прощении. 

Затем на сцене ТТ покажут классику русской литературы — «Отцы и дети» (12+). В версии режиссера Егора Равинского «отцы» — поколение 40-летних, дети сильных, добившихся многого «праотцов», не сумевшие сохранить и укрепить то, что досталось по наследству. В этом главная моральная претензия «детей», и сегодняшний конфликт.

Гастроли закончатся показом комедии «Пастух Махаз» (12+) по одноименной новелле и рассказу-пьесе «Рукопись, найденная в пещере». Главный герой — пастух Махаз, отец семи дочерей, мечтающий о сыне. История закручивается так, что о ему приходится отомстить обидчику своих дочерей. В пресс-службе ТТ рассказывают, что она стала основой для высказывания о чести и долге, о непреложности традиций как основы жизни, об искупительной жертве во имя высшей правды, о том, какую силу имеет клятва, данная настоящим мужчиной. 

Недавно мы рассказывали о премьере сказки «Колобок»: ее представят в виде притчи о бесконечности жизни.

Информационный обзор редакции.

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