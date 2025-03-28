Театр-Театрик планирует представить новый спектакль — он о динозаврах и пробуждении внутреннего ребенка

Первые показы нового спектакля Театра-Тятрика планируют провести 28 марта, рассказали в пресс-службе министерства культуры Пермского края. В центре истории брат и сестра Виктор и Маша, которые помогают бабушке переехать из деревни в городе, разбирая вещи в старом доме, где прошло их детство. Параллельно в деревне появляется загадочное мифическое существо, напоминающее тирекса. Герои отправятся в приключение, попытаются разгадать тайну волшебного шкафа, из которого вышли динозавры, и помочь им вернуться домой.

«Детям мы хотим рассказать, как важно не терять способность фантазировать и мечтать. А родителям поможем ответить на вопрос: как перестать быть скучным взрослым и пробудить внутреннего ребенка», — рассказал о спектакле режиссер Михаил Плутахин.

За художественную часть спектакля отвечает Анастасия Алиева, за музыкальную Дмитрий Котов. В постановке играют: Даниил Севостьянов, Петр Попович, Семен Бурнышев, Эльдар Такавеев, Ксения Кочнева, Екатерина Останина и Юлия Шибанова.

Недавно мы рассказывали о том, что в театре оперы и балета возобновят показ «Двенадцати месяцев».

Информационный обзор редакции.