В театре оперы и балета возобновят показ «Двенадцати месяцев»

Как рассказали в пресс-службе министерства культуры, возобновлением показа занимаются режиссер Татьяна Полуэктова и дирижер Мария Зоркина. Написал оперу «Двенадцать месяцев» на либретто Роксаны Сац и Виктора Рябова композитор Сергей Баневич в 2006 году. Сам спектакль спустя два года впервые поставили в Перми режиссеры Георгий Исаакян и Ольга Эннс.

Специально к возобновлению показа «Двенадцать месяцев» начался цикл публичной программы «Лаборатория современного зрителя». В ее рамках в начале января в детской арт-резиденции «ТУТ» прошел интенсив по изготовлению кукол «Сделай свой месяц». Следующее событие запланировано на 18 января. Актер дубляжа Алексей Мартин вместе с режиссером Марией Рубиной прочитают сказку Самуила Маршака «Двенадцать месяцев» для всех собравшихся.

Недавно мы рассказывали, что еще один пермский театр поставит новогоднего «Щелкунчика».

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.