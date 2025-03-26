На гастроли в ТТ приедет новосибирский «Красный факел»: рассказываем, что покажут

Новосибирский «Красный факел» покажет на сцене Театра-Театра «Мертвые души» (18+) по мотивам поэмы Н. Гоголя (режиссер Андрей Прикотенко), «Бесы» (18+) по роману Ф. Достоевского (режиссер Андрей Прикотенко) и вдохновленные Шекспиром «Ромео и Джульетта» (18+) (режиссер Марк Букин).

«Мертвые души» считаются самым «густонаселенным»: в новосибирской версии гоголевского произведения заняты 28 артистов. А еще это первый спектакль, который поставил Андрей Прикотенко на посту художественного руководителя «Красного факела». Новосибирские «Бесы» — первое сценическое воплощение романа Федора Достоевского на сцене «Красного театра» за всю историю работы театра. Музыкальный спектакль «Ромео и Джульетта» стал первой работой Марка Букина, режиссера Пермского академического Театра-Театра на сцене театра «Красный факел».

Театр-Театр покажет в Новосибирске мюзикл «Удачи, Марк!» (12+), драму «Отцы/дети» по мотивам романа И. Тургенева (16+) и «Мороз» по пьесе К. Стешика (16+).

Недавно мы рассказывали о том, что в «Совести» планируют показать спектакль «О чем молчит бар».

Информационный обзор редакции.