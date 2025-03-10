В «Совести» планируют показать спектакль «О чем молчит бар»

Спектакль основан на случайно услышанных репликах и документальных интервью посетителей баров, отвечающих на вопрос «Почему ты здесь?». В постановке играют Алиса Девятова, Антон Девятов, Алина Ледовская, Михаил Меркушев, Степан Сопко.

В конце марта в Пермском крае ожидается еще одна премьера — спектакль «Сон в шалую ночь» (16+) по пьесе Уиллиама Шекспира.

Информационный обзор редакции.