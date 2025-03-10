В «Совести» планируют показать спектакль «О чем молчит бар»

В конце марта в баре «Совесть» планируют показать премьеру спектакля «О чем молчит бар» (18+). Ее авторы — Люся Прохоренко, драматург, актриса и номинантка премии «Топ 30. Самые знаменитые люди Перми» журнала «Прм.Собака.ru», а также Виталий Корбесашвили, артист Свердловского государственного театра драмы и музыкант.
Спектакль основан на случайно услышанных репликах и документальных интервью посетителей баров, отвечающих на вопрос «Почему ты здесь?». В постановке играют Алиса Девятова, Антон Девятов, Алина Ледовская, Михаил Меркушев, Степан Сопко.
В конце марта в Пермском крае ожидается еще одна премьера — спектакль «Сон в шалую ночь» (16+) по пьесе Уиллиама Шекспира.
Информационный обзор редакции.
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