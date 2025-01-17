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Шесть спектаклей могут попасть в «Золотой фонд театральных постановок»: вот список

Шесть спектаклей из Пермского края могут попасть в «Золотой фонд театральных постановок России». Они прошли первый этап отбора, который проводил Союз театральных деятелей РФ.

Коми-Пермяцкий драматический театр

Как рассказали в пресс-службе министерства культуры, Пермский край представляют:

  • «Материнское поле» (16+) театра кукол «Туки-Луки» (2020 год, реж. Ярослав Колчанов)
  • «Звездопад» (12+) камерного драматического театра «Доминанта» (2019 года, реж. Любовь Зайцева)
  • «Зарни Инь. Золотая баба» (12+) Коми-Пермяцкого драматического театра (2021 год, реж. Ирина Ткаченко)
  • «Ночь перед Рождеством» (12+) театра кукол «Карабаска» (2013 год, реж. Сергей Брижань)
  • «Врач» (12+) Лысьвенского театра драмы (2022 год, реж. Андрей Шляпин)
  • «Мачеха Саманишвили» (12+) театра «У Моста» (2019 год, реж. Сергей Федотов)

Комиссия из тысячи заявок от 400 российских театров отобрала 300. Уже из них жюри выберет сотню, которая войдет в «Золотой фонд театральных постановок России».

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.

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