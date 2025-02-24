В Перми может появиться театр-иллюзион Владимира Данилина

По данным «Коммерсанта», основная деятельность компании — организация досуга и развлекательных мероприятий. Подробностей о новом проекте пока нет.

Вдова Владимира Данилина, Ирина, сейчас также является директором АНО «Социально-культурное объединение “Искусство Прикамья”» (управляет театром-рестораном «Данилин»).

Недавно мы рассказывали о том, что галерея запускает просветительский проект о мировом искусстве.

Информационный обзор редакции.