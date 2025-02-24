В Перми может появиться театр-иллюзион Владимира Данилина

В Перми может появиться театр, названный в честь умершего несколько месяцев назад иллюзиониста и народного артиста РСФСР Владимира Данилина. Его супруга зарегистрировала недавно ООО «Эстрадный театр-иллюзион Владимира Данилина».
По данным «Коммерсанта», основная деятельность компании — организация досуга и развлекательных мероприятий. Подробностей о новом проекте пока нет.
Вдова Владимира Данилина, Ирина, сейчас также является директором АНО «Социально-культурное объединение “Искусство Прикамья”» (управляет театром-рестораном «Данилин»).
Недавно мы рассказывали о том, что галерея запускает просветительский проект о мировом искусстве.
Информационный обзор редакции.
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